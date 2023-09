Bce | l’umiltà «pelosa» di Lagarde

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 settembre 2023) Madame Banca centrale europea ha ammesso di aver sottovalutato l’inflazione. Peccato che proprio lei, che influisce sui nostri destini, non l’abbia capito prima. La signora Christine, in questa estate, deve aver fatto qualche visita in monasteri o santuari ed essere divenuta terziaria di quegli ordini, chessò, magari carmelitana, no, si adatta meglio francescana. Qualche giorno fa, parlando della nuova riunione del comitato della Bce del 14 settembre, ha detto infatti: «Ci sono due modi in cui il miglioramento della nostra comunicazione può sostenere le nostre decisioni… ovvero maggiore accessibilità e maggiore umiltà». Amen. Alleluia. Non per quel che ha detto, che ora vedremo, ma perché ci sta bene come conclusione liturgica ai suoi vaneggiamenti spiritual-finanziari. Perché ha detto che dobbiamo essere più umili? Perché la Bce ha sottovalutato il rischio ...