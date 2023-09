BCE e ABI contro la tassa sugli extraprofitti delle banche del governo Meloni

(Di giovedì 14 settembre 2023) La Banca centrale europea (BCE) e l'Associazione bancaria italiana (ABI) bocciano laconfermata dal testo del decreto Omnibus pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2023. In un parere sullavoluta dal, la BCE ha espresso una serie di preoccupazioni, invitando a prestare cautela "per garantire che l'imposta ...

La Banca centrale europea () e l'Associazione bancaria italiana () bocciano la tassa sugli extraprofitti delle banche confermata dal testo del decreto Omnibus pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2023. In un ...Dopo le critiche di Forza Italia, le proteste dell'(associazione bancaria) e la presa di posizione della, la premier per la prima volta parla di correttivi. Allo stesso tempo fissa i paletti della norma da lei voluta e ...Da un'altra istituzione Ue, la, è arrivata proprio nelle scorse ore un segnale di avvertimento ... Ma il provvedimento, anche tenendo conto dei rilievi di Francoforte (oltre che dell') è ancora ...Per quanto riguarda i titoli, in rialzo le banche (Mps +2,94%, Bper +1,65%): ieri l'ha avanzato l'ipotesi di incostituzionalità della tassa sugli extra profitti, oggi lal'ha bocciata ...

ROMA — Giorgia Meloni ci ha messo la faccia e non vuole perderla. Per giorni ha rivendicato quanto buona, giusta e «non punitiva» sia per lei la tassa sulle banche, e innescare un vistoso testacoda, s ...La Banca Centrale Europea (BCE) ha sollevato preoccupazioni riguardo all'applicazione della tassa sugli extraprofitti delle banche in Italia. L'istituto ha sottolineato che questa misura non dovrebbe ...