Bce alza ancora tassi ma segnala possibile raggiungimento del picco

14.45tassi d'interesse dello 0,25% Laha alzato i tassi d'interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 4%, quello sui rifinanziamenti principali al 4,50% e quello sui prestiti al 4,...Cos'ha detto la"L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato", scrive infatti lanel comunicato al termine ...Gli esperti dellahanno lievemente rivisto al ribasso le proiezioni dell'inflazione al netto della componente energetica e alimentare, che si collocherebbe in media al 5,1% nel 2023, al 2,9% nel ...La stretta potrebbe forse concludersi, anche se le porte per nuovi rialzi restano ben aperte: il messaggio dellasegnala forse il raggiungimento di un difficile compromesso tra falchi e colombe ...

La Bce alza i tassi al 4,50% Il Sole 24 ORE

La Bce alza i tassi di un quarto di punto, al 4,50% - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

La Bce ha deciso di alzare i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui ...Roma, 14 set. (askanews) - La Banca centrale europea ha nuovamente alzato i tassi di interesse di riferimento dell'eurozona, di 25 punti base.Lotta all'inflazione. La Bce alza i tassi al 4,5%, ai massimi nella sua storia. L'aumento, di un quarto di punto, è il decimo consecutivo e si accompagna a una revisione al ribasso delle stime di cres ...