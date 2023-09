Bastoni si presenta | «La trattativa con l’Empoli è nata nelle ultime ore di mercato»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Simone, nuovo acquisto del, ha parlato in conferenza stampandosi a media e tifosi. Ecco le sue dichiarazioni Simone, nuovo acquisto del, ha parlato in conferenza stampandosi a media e tifosi. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Laore di, sono ancora dello Spezia in quanto sono arrivato in prestito. Mi ha convinto il progetto che c’era qui, avevo voglia di riscattarmi e di avere un’altra opportunità in Serie A. Empoli? Conosco tanti ragazzi con cui ho giocato, questo è un ambiente sano in cui si può fare un bel calcio. Sono contento di essere qua e spero di poter dare una mano. Il ruolo dipenderà dal mister, ...

