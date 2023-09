Bastoni nel mirino di Ancelotti per il suo Real

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il tecnico italiano ha consigliato l’ingaggio del suo connazionale Alessandro. Con l’Inter, il giovane difensore si è affermato come pilastro della squadra lombarda IlMadrid sta preparando altre mosse in vista delle future finestre di trasferimento. Per quanto riguarda la sessione di questo mercoledì, l’attenzione è rivolta direttamente alla progettazione della struttura difensiva L'articolo

Ma anche la certezza - come ha spiegato anche Spallettidopo gara - che "chi ha giocato su quel campo, in Macedonia, contro l'Ucraina ha dimostrato di avere le scorie in corpo". E seha ...Carlo Ancelotti può mettersi sulla strada dell'Inter: non c'è solo Barellamirino del Real Madrid, assalto al nerazzurroTesta al derby per l'Inter che, chiusa la parentesi ...c'è Alessandro, ...Per Thuram sarà una gara particolare dal momento che,corso dell'ultima sessione estiva, l'... Sommer;, de Vrij, Darmian; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez,...... MarcoIl metodo più comune per distinguere un pianeta da una stella luminosa è osservare se scintilla o se invece è un "punto luminoso" fissocielo ; sì, perché o si sanno riconoscere le ...

Empoli, Bastoni: "Stiamo cercando di preparare al meglio la gara contro la Roma" Voce Giallo Rossa

Bastoni si presenta ad Empoli: “Ho parlato io con lo Spezia, volevo un’altra opportunità in A” CittaDellaSpezia

Gli organizzatori del GP dell’India della MotoGP 2023 hanno diramato una strana lista degli oggetti vietati sul circuito di Buddh nel corso del ...Il tecnico nerazzurro è un abitudinario: nelle prime tre giornate sempre lo stesso undici. Però con la Champions partiranno le rotazioni: i nuovi dentro, ma al momento giusto ...Dopo la pausa nazionali si ritorna a parlare di Serie A, con i match del 16 settembre che mettono in mostra un dato alquanto particolare sui difensori ...