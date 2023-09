Basket | Supercoppa 2023 | calendario | programma | orari e tv

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ilcon il, glie come vedere in tv le partite delladi. Manca pochissimo al via della nuova stagione della grande pallacanestro italiana, un momento sempre elettrizzante per tutti gli appassionati, speranzosi che per la propria squadra del cuore sia solo l’inizio di una stagione fatta di soddisfazioni e successi. La stagione si apre al PalaLeonessa A2A di Brescia, dove tra le giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre si assegnerà il primo trofeo della Serie A1. Quattro le squadre impegnate: in campo l’Olimpia Milano, che si presenta con la terza stella dopo aver vinto il trentesimo scudetto della propria storia; la Virtus Bologna, uscita sconfitta dalla finale scudetto dello scorso finale di stagione, ma detentrice delle ultime ...

Squadra in casa ChietiSquadra avversaria Talos Ruvo Una buona Chieti1974 capitola negli istanti finali al cospetto di una coriacea Ruvo nel secondo turno di, al quale i teatini avevano avuto accesso dopo aver battuto, sempre nel palazzetto amico, il ...Nardòdopo aver vinto con Agrigento fuori casa, nella seconda giornata del mini girone delladi A2 è caduto malamente in casa con il Trapani. Ovviamente il valore di Trapani è ...2023 - 2024 Serie B Squadra Salerno Continua senza sosta la preseason della Lars Virtus ... al di là del mero risultato finale, dall'ottima prova sciorinata nel match diItaliana sul ...2023 - 2024 Serie B Squadra RavennaLa stagione 2023 - 2024 dell'OraSì Ravenna è cominciata con una sconfitta innel derby contro Faenza . A guidare in campo la squadra con i galloni di capitano è stato Francesco ...

Basket, Supercoppa A2: Trapani Shark a valanga su Nardò Basket TeleRama News

Basket, Supercoppa B | Caffè Toscano Pielle Livorno- Fabo Herons Montecatini 85-72: Rubbini e Pagani show nel caos del PalaMacchia LivornoToday

Il CJ Basket Taranto esce dalla Supercoppa di serie B Old Wild West 2023. E lo fa a testa alta. Dopo aver superato un turno, contro pronostico a San Severo, le canotte rossoblu si arrendono alla BPC ...Venerdì 15 settembre Unieuro Forlì e Riviera Banca Rimini sono attese ad uno scontro che vale il passaggio al secondo turno della Supercoppa italiana di serie A2. Martino e i suoi ...Olimpia Milano si trasferisce in Grecia per gli ultimi due appuntamenti del pre-campionato. Coach Messina dovrà fare a meno di Diego Flaccadori e dovrà contare sull'apporto di Melli, Ricci e Tonut per ...