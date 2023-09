Basket | Dino Meneghin | “Pozzecco è l’uomo giusto | ma deve contenersi Melli? E’ il mio erede”

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) La conclusione dei Mondiali di2023, vinti in maniera inattesa dalla Germania e chiusi dall’Italia all’ottavo posto, porta con sé bilanci e dichiarazioni. In ottica azzurra a parlare di quanto è successo sui parquet asiatici di Filippine, Indonesia e Giappone è stato il leggendarioche, in un’intervista a La Verità, ha toccato diversi aspetti di quanto fatto dagli azzurri nel loro percorso iridato. Sulla squadra in generale: “Siamo una squadra forte, a volte pecchiamo di ingenuità, le partite della Nazionale sono come le montagne russe. Non disponendo di lunghi di ruolo, puntiamo sui tiri da fuori: se entrano, ce la giochiamo con chiunque, se incappiamo in una giornata no, diventa dura”. Sul ct Gianmarco: “Suscita entusiasmo, è preparatissimo, è...