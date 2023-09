Bari | aggressione razzista | ventenne condannato ad otto anni di reclusione Sentenza di primo grado

(Di giovedì 14 settembre 2023)dipronunciata in tribunale di. Alessio Blasiaddi. Secondo l’accusa, lo scorso anno ilaveva colpito a calci e pugni un ventiquattrenne senegalese, nel parco Rossani. Il giovane africano, a causa delle percosse, subì fra l’altro lo scoppio di un bulbo oculare con la conseguente perdita permanente dell’occhio L'articoloaddi di ...

ritenuto dalla Procura responsabile di un'aggressione a sfondo razziale nei confronti di un 25enne italiano di origini senegalesi, avvenuta il 5 aprile 2022 nel Parco Rossani a Bari. La sentenza è stata pronunciata in tribunale di Bari. Alessio Blasi condannato ad otto anni di reclusione. L'aggressione partì dopo che la vittima aveva chiesto spiegazioni a Blasi per uno sguardo di troppo

A parlare agli inquirenti è una testimone dell'aggressione, attribuita a militanti di CasaPound, avvenuta a Bari il 21 settembre 2018 contro i partecipanti della manifestazione 'Bari non si Lega'. «Ho visto uno dei due ragazzi che erano con me circondato da alcuni uomini che lo stavano colpendo. Allo stesso tempo notavo un uomo alto circa un metro e 90, molto robusto e vestito di ...