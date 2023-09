Barcellona | Lewandowski | 'Io in Arabia? Non ci penso neanche Ho avuto l'idea di andare in MLS'

Ad As: "Arabia Saudita Adesso non ci penso nemmeno. Voglio ancora il successo e i gol. Ma non sono più tenace come prima" 2023 archivio Image / Calcio // Robert/ foto Imago/Image Sport ONLY ITALY L'attaccante del, Robert Lewandowsku ha rilasciato alcune dichiarazioni ad As in cui parla del suo momento particolare in ...Robert, attaccante del, ha parlato del suo futuro al quotidiano spagnolo As. Ecco le sue dichiarazioni Robert, attaccante del, ha parlato del suo futuro al ......so se un giorno ci sarà un attaccante migliore di Suarez o, entrambi hanno tante qualità ma Luis ha quella malizia che hanno i giocatori sudamericani e che l'attaccante del...Sarà decisamente speciale, il Clasico del 29 ottobre . Non solo per l'eterna sfida- Real Madrid e i suoi tanti duelli: Bellingham contro Gavi e Vinicius contro. Ma anche perché a spingere il Barça ci sarà un elemento rock in più: la lingua dei Rolling Stones, ...

Barcellona, Lewandowski: "Arabia Non ci penso nemmeno. Il mio addio..." La Lazio Siamo Noi

Barcellona, Lewandowski: "Mi restano ancora 2-3 anni. Arabia Saudita Non ci penso nemmeno" TUTTO mercato WEB

Robert Lewandowski ha parlato in un'intervista ad AS, toccando il tema della fuga verso l'Arabia di molti giocatori dei campionati europei. Il centravanti del Barcellona ha escluso categoricamente di ...Robert Lewandowski non vuole sentire ragioni per quanto riguarda l'Arabia Saudita. A confermarlo è stato il campione polacco ai microfoni del quotidiano spagnolo As: "Non ...Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di AS: "Io in Arabia Saudita Non ci penso nemmeno. Sono super felice a Barcellona, anche la mia famiglia lo è.