Barcellona | Deco | «Vitor Roque? Vogliamo portarlo qui il prima possibile»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Le parole di, direttore sportivo delsu: «Con l’Atletico Paranense c’è l’accordo per gennaio o dalla prossima stagione» Il ds delha parlato dell’arrivo diin blaugrana, acquistato in estate, ma su cui ancora manca la certezza di quando possa arrivare. Di seguito le sue parole. «sempre portare qui i giocatori il. Con l’Atletico Paranaense l’accordo c’è a partire da gennaio o dalla prossima stagione. Se non è arrivato subito, è perché c’è stata un’imposizione del suo club e dobbiamo accettare la situazione».

e Xavi ai ferri cortiSi è parlato molto in questi giorni del prolungamento dell'accordo per un'altra stagione, fino al 2025, tra l'allenatore e i blaugrana. Xavi © LaPresse - ..., il nuovo ...Commenta per primoè il nuovo direttore sportivo del, ed è stato presentato in conferenza stampa: 'Ho imparato cose da Alemany e anche lui da me. Lui ha deciso di seguire la sua strada, ecco perché sono ...Commenta per primo 'Nessun diritto di riscatto'. Il direttore sportivo delrivela un particolare sugli arrivi in prestito dei nazionali portoghesi Joao Cancelo e Joao Felix rispettivamente da Manchester City e Atletico Madrid.

Barcellona, Deco rivela: “C’è un nuovo ruolo per Bojan. E il rinnovo di Xavi…” ItaSportPress

Barcellona, Deco: 'Nessuna opzione d'acquisto per Cancelo e Joao ... Calciomercato.com

Clamoroso il destino del tecnico: dopo l'intesa raggiunta per il rinnovo, arriva la rottura con il club e l'esonero ...Rottura clamorosa con il direttore sportivo, dopo che era stato trovato l'accordo per il rinnovo: si va verso l'addio ...Il Barcellona sta già guardando con attenzione al mercato svincolati della prossima stagione, e secondo quanto riportato dal quotidiano Sport uno dei principali nomi sul taccuino di Deco è quello di N ...