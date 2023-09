(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Noi nonleil, riteniamo che il provvedimento varato dal Governo debba essere ritoccato. Soprattutto a tutela delle piccole, quelle che sostengono artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, che vanno aiutate e non stroncate. Anche dalla Bce, le cui opinioni spesso non condividiamo, in questo caso sono venute considerazioni di buon senso, soprattutto a tutela dei piccoli istituti di credito,popolari, istituti di credito cooperativo, che svolgono anche una funzione sociale di grande rilevanza". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio, vicepresidente del Senato. "Gli emendamenti che presenta Forza Italia -spiega- quindi puntano a difendere le imprese, l'economia del ...

... vota per Renzi, i democristiani si rivolterebbero nella tomba se votasse per. E' molto ... ad esempio, sulle, il M5S sostiene regolarmente il governo sulle questioni della Rai. Noi ...Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrative, Annibali,, Berlusconi, Calderoli, Centro, Comuni, Costa, Dc, Donna, Elezioni, Enna, Enti Locali, Formazione, Forza Italia,, ...... aggiunge quindi dopo la riunione cui ha preso parte anche il senatore di FI, Maurizio. '...già al lavoro per modificare nel dibattito parlamentare la tassa sugli extraprofitti delle. ...... Forza Italia (che non vuol cedere sulla rimodulazione della tassa sugli extraprofitti delle)... Roberto Calderoli e Alessandra Locatelli (Lega); Maurizioe Francesco Battistoni (Fi); ...

Ultimo'ora: Banche: Gasparri, 'difendiamo risparmio' La Svolta

Banche: Gasparri, per recuperare risorse colossi web paghino tasse ... Borsa Italiana

banche popolari, istituti di credito cooperativo, che svolgono anche una funzione sociale di grande rilevanza”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.Il costo e il valore del denaro al centro della puntata di oggi di "Restart" su Rai 3. Ospiti Maurizio Gasparri, Angelo Bonelli e Gianni Trovati.Le previsioni sul destino di Forza Italia variano dal permanere su una percentuale dignitosa, diciamo intorno all'8%, al tracollo, sotto il 4% necessario per approdare nell'Europarlamento. L'unica cer ...