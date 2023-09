Balotelli rescinde col Sion | l’attaccante pronto a ripartire dalla Turchia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dopo mesi turbolenti, Marioha rescisso il contratto che lo legava al: ora èa tornare inL’avventura di Mariocon la maglia delè ufficialmente finita.era arrivato ormai alla rottura con il club svizzero e così, di comune accordo, hanno deciso per la rescise del contratto, già firmata nella giornata di oggi. Stando inoltre a quanto riferisce il collega Fabrizio Romano, adesso l’Adana Demirspor sta spingendo per riaverea parametro zero.

Calciomercato,: torna in TurchiaMario, infatti, avrebbe sciolto il suo contratto con la società svizzera, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter. ...Calciomercato,: torna in TurchiaMario, infatti, avrebbe sciolto il suo contratto con la società svizzera, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter. ...

Balotelli rescinde col Sion: verso il ritorno in Turchia Per Sempre Calcio

Balotelli rescinde con il Sion, niente Serie A: torna in una sua ex ... Footballnews24.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Nuovo capitolo dell’interminabile carriera di Mario Balotelli, uno dei rimpianti più grandi del ... Come riportato da Fabrizio Romano, L’ex Inter e Milan rescinde il contratto con il Sion, con il ...tra Mario Balotelli e il Sion è destinato a finire dopo poco più di una stagione.