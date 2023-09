Balotelli | col Sion è finita | ora possibile nuova avventura in Turchia?

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 14 settembre 2023) Esperienza in Svizzera con la maglia delterminata per Mario, infatti, in queste ore è in arrivo la rescise del contratto, dietro a ciòun’interesse dallaper il 33enne italiano. Come riportato infatti da Fabrizio Romano sui propri canali social èche, dietro la scelta didi accettare l’interruzione del rapporto col, vi sia il corteggiamento dell’Adana Demirspor. L’ex squadra proprio di Super-Mario sarebbe, infatti, interessata ad offrire un nuovo contratto al centravanti. Il buon ricordo lasciato danel club, con l’ottima media realizzativa di 18 gol in 35 presenze, gioca a favore dell’italiano. Buona notizia anche per ilquesta, in quanto ...