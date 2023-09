"Spalletti è un perfezionista e sono convinto che, nel tempo, darà alla nostra Nazionale un grandissimo valore aggiunto". Sono queste le parole di Gabriele, presidente della Figc, su Luciano Spalletti, a margine della presentazione di Andrea Soncin, tecnico della nazionale femminile. "Lui è uno stacanovista in termini di preparazione così come in ...... passando per il presidente della Figc Gabriele. Allo stadio era presente anche il Console ... Nel post partita, il "man of the match" Davide Frattesi (ha messo a segno entrambi i gol) ha ...... Gabriele, e non soloTra pochi minuti, l'Italia del commissario tecnico Luciano Spalletti si giocherà una bella fetta di qualificazione ai prossimi Europei contro l'Ucraina. Glihanno ...Ma se il campo può essere un alibi, la condizione atletica esibita dai nostriè a dir poco ... come la 'querelle' tra Mancini e, un vero disastro mediatico e caduta di stile, degne di ...

Azzurri: Gravina 'Spalletti perfezionista, darà valore aggiunto' Agenzia ANSA

L'appello di Gravina contro le polemiche arbitrali: "Basta, c'è tanta paura" Corriere dello Sport

Sono queste le parole di Gabriele Gravina, presidente Figc, a margine della presentazione di Andrea Soncin, tecnico della nazionale femminile, su Luciano Spalletti dopo le prime due uscite degli ..."Spalletti è un perfezionista e sono convinto che, nel tempo, darà alla nostra Nazionale un grandissimo valore aggiunto". (ANSA) ...E' stato presentato questa mattina il nuovo commissario tecnico della nazionale femminile Andrea Soncin. Insieme a lui il presidente della Figc Gabriele Gravina e Viviana Schiavi. Il ...