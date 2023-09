«AVIS Donor Week» Quando la solidarietà è anche divertimento

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dal 16 al 24 settembre, Bergamo e Brescia ospitano una settimana di eventi all’insegna dell’arte, della musica, della gastronomia, per parlare di donazione di sangue e plasma attraverso linguaggi innovativi. Vietato perdere l’appuntamento del 21 settembre nel piazzale di NXT Station: in programma un aperitivo, uno showcooking a cura dello chef Fabrizio Camer e un dj set finale ispirato agli anni Ottanta

Convegni, mostre, un concerto di inaugurazione già sold out che vedrà esibirsi sabato 16 settembre in Sala Piatti in Città Alta la giovanissima pianista ipovedente Frida Bollani Magoni. Il programma ...Brescia. Dal 16 al 24 settembre le città di Bergamo e Brescia, capitali italiane della cultura 2023, ospiteranno la prima “Donor Week” di AVIS. Una settimana di eventi – promossa dalle sedi Nazionale, ...L’INIZIATIVA. Dal 16 al 24 settembre una ricca rassegna di eventi per parlare di donazione. Dal 16 al 24 settembre le città di Bergamo e Brescia, capitali italiane della cultura 2023, ospiteranno la p ...