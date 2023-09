(Di giovedì 14 settembre 2023)con se100ditra hashish, marijuana e cocaina. Bloccato in via Marco Aurelio ne Rione Traiano a Napolicon se100di: È costante la pressione dei Carabinieri nelle piazze di spaccio della città. Particolare attenzione nell’ambito dei controlli è il Rione Traiano. I militari del nucleo operativo di Bagnoli, insieme a quelli della stazione rione Traiano e quelli del nucleo cinofili di Sarno hannoper detenzione dia fini di spaccio M.C. Il 20enne è stato bloccato in via Marco Aurelio dopo un breve tentativo di fuga. Ha provato, poi, a disfarsi di un borsello al cui interno i carabinieri hanno trovato 575 euro, 85 ...

a cercare di mettere ordine nella caotica vita sentimentale dell'inventore. Non poteva, ... E quelle di lui in barella con un dito mozzato perché - sostiene Depp - lei glilanciato addosso ...La Commissione europeaapprovato il farmaco a novembre 2022 grazie ai risultati del programma ... la guarigione della mucosa e la risposta endoscopica,alla gestione dei sintomi quotidiani".Si tratta di una montagna di5.000 messaggi di posta elettronica che Bidenscambiato quando era vice presidente di Barack Obama utilizzando gli pseudonimi Robin Ware , Robert L . Peters e ...Letizia Petris non è entrata in punta di piedi nella casa del Grande Fratello . Infatti,alla sua storia toccante, dato che ha perso suo padre qualche anno fa, ha raccontato nella ...che...

Aveva oltre 100 grammi di droga: arrestato pusher a Soccavo Punto! Il web magazine

Brescia, lancio del tocco per oltre 300 neodottori | Secondo Tempo Secondo Tempo

Settimana davvero dura questa per Paul Pogba: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", il centrocampista della Juventus, oltre a doversi preoccupare della possibile squalifica ...A partire dal contributo per la sostituzione del veicolo per chi ha avuto l’auto o altro mezzo distrutti, misura cui la Giunta regionale ha già deciso di destinare una fetta consistente dei fondi ...Calano le domande ai corsi di laurea in Science infermieristiche, gli infermieri vanno all'estero e l'Acoi lancia un allarme giovani.