‘Avanti popolo’ | su Rai 3 il nuovo talk di Nunzia De Girolamo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDeha diffuso un promo entusiasmante del suoprogramma intitolatopopolo‘. Nel breve video pubblicato sui social, l’ex ministro attraversa una stanza in cui è presente una lavagna con il titolo delshow. Poi, aprendo la finestra, afferra un megafono e grida: “Avanti popolo”. La trasmissione, che andrà in onda ogni martedì su Rai 3 a partire da ottobre, rappresenta una nuova sfida per la conduttrice sannita dopo il successo ottenuto con il programma ‘Estate in diretta’. Al momento, non si hanno molte informazioni su– chiamato a sostituire Cartabianca di Bianca Berlinguer -, ma l’anticipazione del promo ha suscitato curiosità e interesse tra il pubblico. I ...