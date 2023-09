Autunno mese per viaggiare? I motivi per farlo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Life&People.it L’Estate sta finendo, ma non finisce la voglia di. I viaggi da fare in, infatti, possono offrire, sia in Italia che estero, un’eventualità da prendere in considerazione seriamente. Ipersono tantissimi e fare un viaggio quando tendenzialmente tutti sono appena tornati è un’esperienza ricca di vantaggi e lati positivi. Il calo dei prezzi Il primo motivo è di natura economica. Dopo l’estate compagnie aree e strutture alberghiere sicuramente non sono più in alta stagione. Le tariffe, quindi, calano. C’è meno domanda e, come l’economia insegna, l’offerta tende ad abbassarsi. Mete italiane ambite come può essere la bella Sardegna, Ischia e il Salento possono diventare accessibili anche per chi non vuole sostenere spese folli. Anche le città d’arte come Firenze e Venezia ...

Leggi Anche Val d'Aosta: unsfolgorante tra castelli, vigne e foliage Sport - Settembre è anche ildei grandi eventi sportivi che caratterizzano la ricca offerta della Valle d'Aosta. Una ...Settembre si sta rivelando unelettrizzante per gli appassionati di videogiochi. Con la ... i giocatori sono in attesa di scoprire cosa riserva l'per loro. In particolare, gli occhi sono ...Honda CR - V 2023, protagonista del nostro test drive, arriverà innelle concessionarie ... L'arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per ildi novembre con Honda che si è posta un ...... chiusa per circa unnel suo tratto terminale a mare. Per garantire la viabilità tra l'... quella dei parcheggi nella stretta via, utilizzati per lo più dai residenti in. E proprio dai ...

Meteo: le grandi novità di fine mese, verso il vero Autunno! Meteo Giornale

Equinozio d'autunno, ecco quando nel settembre 2023 e cosa ... Ilmeteo.net

Tutto pronto all’Orto Botanico di Cagliari per l’iniziativa “Autunno Calviniano”: due mesi di musica, spettacoli ed eventi letterari per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino. La prim ...I Cdc americani hanno optato per una vaccinazione di massa, raccomandando il richiamo dai 6 mesi in su mentre l’Europa punta a proteggere chi rischia la malattia grave ...Le ultime analisi meteo suggeriscono un cambiamento significativo nelle previsioni per la settimana a venire. Si prevede un drastico cambiamento nella ...