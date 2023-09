Autogiapponese celebra i 15 anni di Nissan e il suo terzo Global Award

(Di giovedì 14 settembre 2023) ROMA - Il 2023 è un anno importante per la concessionariadel Gruppo Apollonj Ghetti, chei suoi 15die si aggiudica per la terza volta il prestigioso...

ROMA - Il 2023 è un anno importante per la concessionariadel Gruppo Apollonj Ghetti, chei suoi 15 anni di Nissan e si aggiudica per la terza volta il prestigioso Nissan Global Award. La collaborazione trae Nissan ...ROMA - Il 2023 è un anno importante per la concessionariadel Gruppo Apollonj Ghetti, chei suoi 15 anni di Nissan e si aggiudica per la terza volta il prestigioso Nissan Global Award. La collaborazione trae Nissan ...

Autogiapponese celebra i 15 anni di Nissan e il suo terzo Global ... Agenzia askanews

comunicato stampa #BuonaScuolaBimbi, in programma per sabato ... Vivere Ascoli

ROMA (ITALPRESS) – Il 2023 è un anno importante per la concessionaria Autogiapponese del Gruppo Apollonj Ghetti, che celebra i suoi 15 anni di Nissan e si aggiudica per la terza volta il prestigioso N ...