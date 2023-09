Auto travolge pedoni a Vigevano | feriti due anziani

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) – Grave incidente stradale questa mattina a, in provincia di Pavia, dove poco prima delle 10 in via Leonardo Da Vinci vicino a un supermercato, duesono stati investiti da un'. Uno dei due, un uomo di 79 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso con un trauma cranico all'ospedale San Matteo di Pavia. L'altro ferito è una donna di 74 anni, trasportata in codice giallo all'ospedale dicon un trauma a una gamba. Lo rende noto il 118, intervenuto conmedica, elisoccorso e due ambulanze. Sull'incidente indaga la Polizia locale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo di 87 anni stava attraversando la via Matteotti intorno alle 11:30 quando è stato investito con violenza da un'auto che sarebbe fuggita via senza fermarsi.

"Guidavo io la macchina". Così una donna di 46 anni ha cercato di addossarsi la responsabilità di un incidente mortale causato da suo figlio, che ha 18 anni ed è senza patente. La coppia stava attraversando la strada nei pressi di un supermercato quando è sopraggiunta la vettura. L'anziano è in codice rosso al San Matteo, meno grave l'altro pedone, una donna di 74 anni. TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Un 39enne residente a Tezze sul Brenta, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via tre Case, non lontano dalla propria abitazione.