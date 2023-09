Auto elettriche | Pechino reagisce all’avvio dell’indagine sui sussidi annunciata da Bruxelles | “E’ puro protezionismo Ci saranno conseguenze”

... bruciate direttamente in una concessionaria, per un danno di oltre 500.000 euro e la richiesta di intervento di 40 vigili del fuoco , necessari per domare le fiamme dellecolpite. ...Le indagini pianificate dall'Unione europea contro i produttori cinesi di veicoli elettrici sono in realtà misure "per proteggere la propria industria in nome della 'concorrenza leale'". Lo si legge ...PECHINO - Le indagini pianificate dall'Unione europea contro i produttori cinesi di veicoli elettrici sono in realtà misure "per proteggere la propria industria in nome della 'concorrenza leale'". Lo ...Tanti i temi in spalla, dalla competitività ('Incarico della Ue a Draghi, Meloni rilancia contro Gentiloni') all'inchiesta dell'Ue sui prezzi delle('Ue, inchiesta antidumping sulle ...

Auto elettriche, i veri dati: perché i veicoli "puliti" per ora sono un flop Il Tempo

Auto elettriche cinesi sotto indagine. In occasione dello Stato dell'Unione europea, il dibattito tra i deputati dell'Europarlamento, l'UE porta ad interrogarsi su possibili pratiche di concorrenza sl ...L’auto elettrica rischia di essere una rivoluzione per i più abbienti, necessario spingere sulle alternative green come gli E-fuel: è il messaggio lanciato da Luca de Meo, CEO di Renault Group e ...PECHINO - Le indagini pianificate dall'Unione europea contro i produttori cinesi di veicoli elettrici sono in realtà misure "per proteggere la propria industria in nome della 'concorrenza leale'". Lo ...