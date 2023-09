Auto elettriche | l’UE si sveglia | “Indagine anti dumping su macchine cinesi”

Dura reazione di Pechino dopo l'istruttoria annunciata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen Le indagini avviate dalla Ue sui produttori cinesi di veicoli elettrici sono in ...Le indagini pianificate dall'Unione europea contro i produttori cinesi di veicoli elettrici sono in realtà misure "per proteggere la propria industria in nome della 'concorrenza leale'".Le indagini avviate dalla Ue sui produttori cinesi di veicoli elettrici sono in realta' misure "per proteggere la propria industria in nome della 'concorrenza leale'". Lo si legge in una nota del ...leggi anche Europa - Cina, si accende lo scontro sulle. Cosa accadrà 3. Arm: l'IPO più grande del 2023 Arm Holdings ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale al ...

Auto elettriche, i veri dati: perché i veicoli "puliti" per ora sono un flop Il Tempo

Il problema della mancanza (o della scarsità e maldistribuzione) delle colonnine e infrastrutture di ricarica per le auto elettriche in Italia non è certo un segreto. Ne abbiamo parlato più volte, ...Radeon RX 7700 XT recensione, provata la custom Sapphire PURE Dopo la Radeon RX 7800 XT proviamo la Radeon RX 7700 XT, scheda video RDNA 3 basata su GPU Navi 32 con 12 GB di memoria GDDR6 a bordo. Per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...