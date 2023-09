Auto elettrica | Unione Europea contro Cina ma anche Francia contro Germania E Volkswagen rischia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Quello dell’richia di diventare, ammesso che non lo sia già, un (nuovo) tema di attrito fra. Partiamo da un dato di cronaca delle ultime ore: il presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato l’avvio di un’inchiesta anti-dumping sulleelettriche prodotte in, primo produttore e primo mercato dellea batteria. Come riportatonei giorni scorsi dal Fatto Quotidiano, la Repubblica Popolare punta dritto sull’Europa per sdoganare i propri prodotti a quattro ruote a livello globale. Sulla piazzai cinesi stanno arrivando forti di un vantaggio competitivo quasi incolmabile per i produttori europei, sparigliando gli equilibri del mercato continentale. Un’ipotesi ...