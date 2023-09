Auto a fuoco in Irpinia | utilizzata una molotov

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbe di origine dolosa l’incendio che nella tarda serata di ieri ha completamente distrutto un’parcheggiata in via Sala Fontenelle nel comune di Serino, in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del, intervenuti per domare le fiamme, sarebbe statauna bottiglia incendiaria. In pochi minuti l’, una Volkswagen Golf, è stata divorata dalle fiamme. “Un’azione da vigliacchi”, ha commentato il proprietario, noto a Serino per i suoi interventi social sulle problematiche della comunità. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

