AU REVOIR | FRANCE! L’Italia demolisce 3-0 i Galletti ed è in Finale agli Europei di volley contro la Polonia!

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023)ha annichilito la Francia con un secco e roboante 3-0 (25-21; 25-19; 25-23), regalando emozioni vibranti al pubblico che ha gremito il PalaEur di Roma e qualificandosi alladegli2023 dimaschile. I Campioni del Mondo e d’Europa hanno surclassato i Campioni Olimpici in una partita ad altissima intensità, giganteggiando in tutti i fondamentali e demolendo le certezze dei: in una sfrontata, imperitura e rovente batta difensiva sono sempre stati gli azzurri a dettare legge, chiudendo poi gli scambi con una varietà offensiva davvero rimarchevole.tornerà in campo, sempre nella capitale, nella giornata di sabato 16 settembre (ore 21.00) per affrontare la Polonia, che nel pomeriggio ha regolato la Slovenia per 3-1: sarà la ...