Attenzione a questo messaggio | sembra di Poste Italiane ma è una truffa

(Di giovedì 14 settembre 2023) Arrivano sempre più segnalazioni su un falsodiche non ha nulla a che vedere con. Ecco come capire che si tratta di una frode

La prima edizione dell'evento, il cui obiettivo è puntare l'sul recupero della ... Stiamo pensando di creare un'edizione limitata conpanettone creato con quattro tipologie diverse di ...Juventus, caso Pogba: 'Atleta obbligato a prestare'Della Frera nel suo discorso aggiunge ... Il calciatore deve segnalare immediatamente le irregolarità: incaso non mi sembra sia ...richiede sempre maggioree investimenti, da realizzare anche con l'utilizzo tempestivo ed efficace delle risorse del Pnrr, quel Piano che il Governo sta purtroppo gravemente ...Un po' disupplementare la meritava. Il che non vuole dire che dovesse essere ... Forse anche in singolo, nonostante i risultati certamente deludenti di2023. Non foss'altro che per ...

Attenzione a questo messaggio, sembra di Poste Italiane ma è una ... ilGiornale.it

Attenzione a questo ETF, perde il 40% in tre anni Money.it

Occhio a questa nuova truffa che sfrutta il nome di Poste Italiane per ingannare sempre più persone ignare. Fondamentale prestare la massima attenzione, perché il messaggio inviato dai cybercriminali ...Più importanza al voto in condotta, pene severe per gli studenti che attuano azioni di violenza o bullismo contro i docenti o i compagni, riforma dell'istruzione tecnico professionale.Attenzione ai gabbiani". È l'invito che da oggi compare su centinaia di manifesti adesivi applicati sui cestini dei rifiuti a Venezia, per mettere in allerta residenti e turisti sul rischio - sempre p ...