Atletica | Europei Roma 2024 | sconto del 25% sui biglietti per le ASD affiliate alla Fidal

(Di giovedì 14 settembre 2023) In vista dei prossimi Campionatidi, la Fondazione Euroha pensato ad una promozione a beneficio di tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche die operative sul territorio italiano. Queste potranno infatti acquistare a un prezzo ridotto del 25% ivalidi per le singole sessioni serali e gli abbonamenti per tre e sei giornate di gare, in programma allo Stadio Olimpico didal 7 al 12 giugno. Tale promozione sara? valida fino al 30 ottobre – sarà possibile accedervi collegandosi a una piattaforma dedicata all’iniziativa – ed è volta a rendere omaggio a chi si impegna ogni giorno per praticare e promuovere ...

Il programma dei Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 prevede sei giorni consecutivi di gare e 11 sessioni complessive, con un'anteprima fissata per il 6 giugno in una location

