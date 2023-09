Athletic Bilbao vs Cadice – probabili formazioni

(Di giovedì 14 settembre 2023) Due squadre che hanno iniziato in modo incoraggiante la nuova stagione della Liga si affronteranno sabato 16 settembrepomeriggio: l’accoglierà ilal San Mames. L’è quinto in classifica e ha raccolto sette punti nelle prime quattro partite della stagione 2023-24, mentre iloccupa il sesto posto, anch’esso con sette punti nelle prime quattro partite della stagione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’si è classificato ottavo nella Liga la scorsa stagione, a due ...

... in uscita dall'Arsenal nel 2024, Kyle Walker, che potrebbe salutare il Manchester City, e Nico Williams, talento dell'e della nazionale spagnola. Vedremo se Josè Mourinho e Rudi ...Risultato: l'inizio di campionato del Real è stato perfetto sotto ogni punti di vista, 12 punti in quattro partite contro, Almería, Celta Vigo e Getafe. Non è solo una questione di ...Sfida delicata tra Maiorca e. Programma ricco in Ligue 1 , dove tiene banco il posticipo tra Lione e PSG . Due formazioni importanti del massimo campionato francese, partite con il ......- Celta Vigo 2 - 3 SABATO Real Sociedad - Granada 5 - 3 Real Madrid - Getafe 2 - 1 Alaves - Valencia 1 - 0 Betis - Rayo Vallecano 1 - 0 DOMENICA Girona - Las Palmas 1 - 0 Maiorca -0 -...

BARCELLONA, OCCHI SU NICO WILLIAMS DELL'ATHLETIC BILBAO - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Barcellona guarda gli svincolati: Nico Williams nel mirino Calcio in Pillole

L’obiettivo dei catalani, stando a quanto suggerisce Sport, sarebbe Nico Williams, esterno offensivo dell’Athletic Bilbao, in scadenza proprio il 30 giugno. La dirigenza dei campioni di Spagna avrebbe ...Il Barcellona ha messo gli occhi su Nico Williams del Bilbao: il giocatore va in scadenza nel 2024 e sarebbe interessato a trasferirsi in blaugrana. Xavi ...Il Barcellona sta già guardando con attenzione al mercato svincolati della prossima stagione, e secondo quanto riportato dal quotidiano Sport uno dei principali nomi sul taccuino di Deco è quello di N ...