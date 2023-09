Assurdo in stazione | passeggeri “intrappolati” | arrivano i pompieri FOTO

(Di giovedì 14 settembre 2023)quanto accaduto, nelle prime ore del mattino, nelladove un bel po’ disono rimasti “”: sono dovuti arrivare iPoteva essere tranquillamente la scena di un film comico. Ed invece quello che stiamo per raccontarvi è accaduto realmente. Il tutto si è verificato nelle prime ore del mattino di questo giovedì 14 settembre. Un inizio di giornata che difficilmente potranno dimenticare alcuni. Ci troviamo alla fermata di Bartolo Longo, una delle stazioni ferroviarie di Napoli, dove alcune persone sono rimaste “intrappolate“. Sì, nel vero senso della parola.intrappolato (Facebook)Studenti, lavoratori e molti altri (scesi dal treno Napoli-San Giorgio) non potevano ...

Una situazione che ha dell'e che ha indotto Anna Baldoni a scrivere direttamente al ... oltre tre ore in treno per raggiungere ladi Piacenza. Le espongo i fatti, dopo aver sentito i ...Ancora piùpagare un parcheggio 22 euro per poche ore di utilizzo, da sommare alla quota ...parcheggio Chionso RCF Arena Campovolo (l'area che il Comune fa raggiungere passando da una...", sbuffa Bill Wyman. "È meglio che mi porti dentro adesso", dice il sassofonista Bobby ... gli avvocati newyorkesi degli Stones e uno del posto, che prega di andare alladi polizia. ...E qui si alza il sipario sul teatro dell'. La voce registrata avverte che il treno 3907 è in partenza 'fra pochi minuti' e così fa pure l'altoparlante della. Alcuni ridono, altri si ...

Il comitato pendolari: "Creti Scelta sbagliata" - Arezzo LA NAZIONE

Treni cancellati e neanche le navette, pendolari a piedi. Si aggravano i disagi. Intervenga la Regione ilmessaggero.it

Il vertice romano su Medioetruria fa discutere: la stazione Tav dovrebbe essere a Rigutino, secondo il presidente del Comitato Sava, per evitare disservizi e aumentare la sicurezza stradale. Oggi a Ro ...Il presidente dell'Ics, Gianfranco Schiavone, e Gian Andrea Franchi di Linea d'Ombra commentano la misura annunciata oggi dalla prefettura ...La sua prima opera per il teatro Tango (1964) - una saga familiare - insieme a Emigranci (un amaro quanto ironico ritratto di due emigrati polacchi a Parigi) sono i suoi lavori più celebri e più ...