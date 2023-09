(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. - La nuova categoria di farmaci che ha come target i mediatori di infiammazione epitelialeale gioca un ruolo fondamentale nel trattamento dell', in quanto "agire a questo ...

Asma, pneumologo Braido 'nuove terapie agiscono su epitelio bronchi' Adnkronos

La nuova categoria di farmaci che ha come target i mediatori di infiammazione epiteliale bronchiale gioca un ruolo fondamentale nel trattamento dell'asma, in quanto "agire a questo livello significa b ...Nel mondo, sono oltre mezzo miliardo le persone che convivono con malattie respiratorie croniche come l'asma, la BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva), la bronchiectasia e altre gravi patologie.Entrambe sono caratterizzate da un’ostruzione delle vie respiratorie, di grado variabile, all’origine di problemi sia cronici sia acuti ...