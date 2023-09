Ascolti tv | ‘Maria Corleone’ debutta e vince la serata

(Di giovedì 14 settembre 2023) Secondo posto allo speciale 'Lucio per amico. Ricordando Battisti', terzo 'Chi l'ha visto?' La fiction di Canale 5glidella primadi ieri grazie a 2.753.000 telespettatori e al 16,5% di share. Su Rai1 lo speciale ‘Lucio per amico. Ricordando Battisti’ ha ottenuto invece 2.263.000 telespettatori e il 13,8%. Terzo posto per Rai3 che con ‘Chi l’ha visto?’ ha totalizzato 1.541.000 telespettatori e il 10,1% di share. Retequattro si piazza subito fuori dal podio con ‘Fuori dal Coro’, visto da 917.000 telespettatori pari al 7,2% di share, seguito da Italia 1 che con ‘Interstellar’ ha registrato 796.000 telespettatori e il 5,9%, mentre su Rai2 ‘Il respiro della libertà’ ne ha conquistati 700.000 con il 4,6%. Gli ultimi tre posti in classifica ...

La fiction di Canale 5 'Corleone' debutta e vince glidella prima serata di ieri grazie a 2.753.000 telespettatori e al 16,5% di share. Su Rai1 lo speciale 'Lucio per amico. Ricordando Battisti' ha ottenuto ...Si ricorda che infatti questo programma in onda poco prima di Domenica In ha sempre ottenutodavvero importanti riuscendo addirittura anni fa a mettere in grande difficoltàDe Filippi ...tv ieri 13 settembre 2023: il programma di Rai3 esordisce con 1.5 milioni di spettatori per il 10,1% di share Canale 5 vince neglitv del mercoledì grazie aCorleone , che ha incollato al video 2.753.000 spettatori pari al 16.5% di share. Rai1 la segue con Lucio per amico. Ricordando Battisti , che ha emozionato 2.La prima serata del 13 settembre: vinceCorleone . I dati dell'access prime time . I dati del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 13 settembre: vince...

Così Rosa Diletta Rossi è diventata Maria Corleone: L'allenamento ... Fanpage.it