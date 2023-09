Ascolti tv ieri | bene Chi l' ha Visto e Maria Corleone Crolla Myrta Merlino

(Di giovedì 14 settembre 2023) Glitv di, mercoledì 13 settembre 2023, hanno registrato per il doc Lucio per Amico - Ricordando Battisti su Rai1 2.263.000 spettatori, 12.8%. La seriesu Canale 5 è stata vista da un netto di 2.753.000 telespettatori, share 16.5%. Su Rai3 Chi l'ha? nuova stagione ha ottenuto 1.541.000, 10.1%. Rete 4 Fuori dal Coro in calo rispetto a sette giorni fa: 917.000 telespettatori, share 7.2%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 serie Il Respiro della Libertà 700.000, 4.6% Italia 1 film Interstellar 796.000, 5.9% La7 film The Eagle 576.000, 3.4% Tv8 Name that Tune 335.000, 2.3% NOVE I pinguini di Mr. Popper 238.000, 1.4%. IN AGGIORNAMENTO

