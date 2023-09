Ascolti tv | i dati del 13 settembre 2023

(Di giovedì 14 settembre 2023) Bene la fiction Maria Corleone Nella serata di ieri, mercoledì 13, su Rai Uno il ricordo di Battisti, Lucio per amico. Ricordando Battisti coinvolge 2.263.000 spettatori pari al 13.8%. Su Canale 5 la fiction Maria Corleone conquista ben 2.753.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 Il Respiro della Libertà si ferma a 700.000 spettatori con il 4.6%. Leggi anche: Ritorna “Verissimo”: gli ospiti dell’8 e 9Su Italia 1 la pellicola Interstellar porta a casa796.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.541.000 spettatori pari ad uno share del 10.1% (presentazione di 11 minuti: 1.348.000 -7.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 917.000 spettatori con il 7.2% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

