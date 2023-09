La caccia a quel titolo della Premier League solo accarezzato nella scorsa stagione, e che manca da 20 anni, è ripartita ormai da oltre un mese, ma in casasi registrano importanti novità sul piano dirigenziale. Il CEO Vinai Venkatesham ha infatti annunciato il proprio addio ai Gunners al termine della stagione iniziata da poco, dopo ben 14 anni. ...Certamente quella dellaper un movimento che ha fatto autentica razzia di molti dei migliori ... escluso dall'ultima partita di campionato contro l'e protagonista di un vivace botta e ...... poi però lacon il ritorno a Udine. Il ritorno all'Udinese Nell'estate 2002 fa ritorno all'...con il percorso in Champions League in cui approda agli ottavi ma viene eliminato dall'. In ...Infatti, il Nottingham Forest ha presentato un'offerta formale all'per ottenere a titolo definitivo il cartellino del portoghese. Operazione che sembra essere ben indirizzata, ma sulla quale ...

Arsenal, svolta storica: il CEO lascia dopo 14 anni ItaSportPress

Svolta Nuno Taveres, si sblocca la cessione dall’Arsenal CalcioMercato.it

Novità epocale all'interno della dirigenza dei Gunners: il CEO Vinai Venkatesham, in società dal 2009, lascerà il club al termine dell'attuale stagione ...Potrebbe essere un punto di svolta. La domanda è cosa Kim Jong-un chiederà in cambio a Putin. La sua priorità è il programma missilistico nucleare e i russi hanno la tecnologia per perfezionare i ...C'è grande apprensione in casa Milan per le condizioni di Giroud, uscito malconcio dalla partita tra Francia ed Irlanda ...