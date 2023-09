Ardone | “È Vero | Noi Insegnanti Non Siamo Tutti Uguali | C’è Chi Ti Cambia La Vita e C’è Anche Chi si Imbosca Smanettando con il Cellulare”

, non siamo tutti uguali: ce ne sono di bravi, di eccellenti e di pessimi. C'è quello che ti ... Perché è inutile parlare di merito Ecco secondo Violacosa dovrebbero fare i docenti: '...La bambina non parla, non gioca con gli altri, pare che viva in un mondo tutto suo, le dissero, ed era. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <... maestri di fallimento, più che di vittorie', ha concluso Viola. Questa legge premia i ... "Non hanno alcun valore educativo e pedagogico", ha spiegato Achammer, che ha acceso une proprio ...... sebbene nata con le migliori intenzioni, ha suscitato un dibattito intenso sulruolo dei voti nella formazione degli studenti. Su La Stampa interviene la scrittrice e docente, Viola. ...

Viola Ardone: «Quantificare il lavoro di un professore è impossibile. E' vero, non siamo tutti uguaIi: c'è an… la Repubblica

Niente voti sotto il quattro Viola Ardone: "A chi consegna in bianco dovrei mettere lo stesso voto di chi fa gravi errori" - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

La scrittrice e docente Viola Ardone ha scritto un articolo, pubblicato su La Repubblica, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. La Ardone ha parlato della sua esperienza a scuola prima da alu ...In questi giorni ci siamo occupati dell’entrata in vigore della legge provinciale in Alto Adige che abolisce di fatto i voti sotto il quattro a scuola. La questione ha aperto un acceso dibattito sulle ...L’Alto Adige ha recentemente approvato una legge che vieta l'attribuzione di voti inferiori al quattro. Questa decisione, sebbene nata con le migliori intenzioni, ha suscitato un dibattito intenso sul ...