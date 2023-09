Arbitrio e Costituzione | i progressisti confondono il dirittismo con la libertà

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Intervenendo in video al Tempo delle donne nella Triennale di Milano, la presidente Giorgia Meloni, sollecitata dal direttore del Corriere della Sera, ha dichiarato che da sempre interpreta lacome impegno e citato Giovanni Paolo II, secondo il quale «Lanon consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve». Anche nel discorso programmatico alle Camere, la presidente Meloni attribuì la frase a papa Wojtyla, che gliel'avrebbe detta in un'udienza privata. Ma la frase non è di quel pontefice, bensì del liberale conosciuto come Lord Acton, che ha incarnato il filone del liberalismo etico: «Liberty is not the power of doing what we like, but the right of being able to do what we ought», cioè «non è il potere di fare ciò che ci piace, ma il diritto di poter fare ciò che dobbiamo». ...