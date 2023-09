Aquaman e il regno perduto | James Wan | Il ruolo di Amber Heard ridotto? Depp non c' entra

(Di giovedì 14 settembre 2023)Wan , il regista die il, si è espresso in merito alle voci che affermano cheabbia unridimensionato nel sequel a seguito dello scandalo che ha coinvoltocontro l'ex marito Johnny. Il regista die ilWan conferma cheavrà unnel sequel del franchise. Il regista ha risposto per la prima volta alle voci secondo cui ildinel film sarebbe stato "ridimensionato", come affermato tempo fa in tribunale dalla stessa attrice, a causa dello scandalo ...

Il regista di Aquaman e il regno perduto ha assicurato che il ruolo di Amber Heard non è stato ridotto dopo la causa con Johnny Depp. Aquaman e il regno perduto - atteso al cinema per il 20 dicembre - è tornato in questi giorni alla ribalta per il rilascio del teaser trailer e per alcune dichiarazioni del regista, James Wan. Aquaman e il Regno Perduto, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe avere dei cameo di Michael Keaton e Ben Affleck. Il regista James Wan, intervistato da Entertainment Weekly, ha ora affrontato queste voci. Il regista di Aquaman e il regno perduto, James Wan ha criticato il teaser trailer del film rispondendo ai commenti di un fan.

James Wan, regista di Aquaman e il regno perduto, è tornato a parlare del vociferato cameo di Batman - nella versione di Michael Keaton o di Ben Affleck. Scopriamo dunque cosa ha dichiarato.Aquaman e il Regno Perduto dovrebbe uscire molto presto nei nostri cinema e intanto i fan si chiedono se Ben Affleck e Michael Keaton ci saranno ...Aquaman 2 è in arrivo nei prossimi mesi nelle sale italiane e il regista ha fatto chiarezza sulle difficoltà produttive del progetto.