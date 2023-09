Aquaman e il Regno Perduto | ci saranno anche Ben Affleck e Michael Keaton?

e ilperduto - atteso al cinema per il 20 dicembre - è tornato in questi giorni alla ribalta per il rilascio del teaser trailer e per alcune dichiarazioni del regista, James Wan , ...e ilPerduto , secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe avere dei cameo di Michael Keaton e Ben Affleck . Il regista James Wan, intervistato da Entertainment Weekly , ha ora affrontato ...Il regista die ilperduto, James Wan ha criticato il teaser trailer del film rispondendo ai commenti di un fan. Il regista ha sottolineato la ridicolaggine del fatto che il suo film abbia un teaser ...- Pubblicità - Mentre siamo ancora in attesa del primo trailer del film, la Warner Bros ha diffuso la prima sinossi ufficiale die ilPerduto in testa all'inizio ufficiale dell'avvio della campagna marketing per il film. Ecco di seguito la nostra traduzione: Non essendo riuscito a sconfiggere...

Aquaman e il regno perduto, il primo teaser ufficiale WIRED Italia

Aquaman e il Regno Perduto, la sinossi ufficiale del film Cinefilos.it

James Wan, regista di Aquaman e il regno perduto, è tornato a parlare del vociferato cameo di Batman - nella versione di Michael Keaton o di Ben Affleck. Scopriamo dunque cosa ha dichiarato.Aquaman 2 è in arrivo nei prossimi mesi nelle sale italiane e il regista ha fatto chiarezza sulle difficoltà produttive del progetto.Il regista James Wan ha risposto alle domande riguardanti una possibile apparizione di Batman nel film Aquaman e il Regno Perduto.