Aquaman e il Regno Perduto | Black Manta vuole vendicarsi nel trailer del film con Jason Momoa

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il 20 dicembre arriverà nelle sale italianee il, di cui online è stato condiviso lo spettacolare. Bisognerà attendere il 20 dicembre per vedere nelle sale italianee il, il sequel DC con stardi cui è stato condiviso il. Nel video si vedepronto a, situazione che potrebbe avere delle conseguenze mortali, non solo tra i membri della famiglia del protagonista. La sinossi ufficiale delLa sinossi dele ilanticipa: Non riuscendo a sconfiggere ...

Warner Bros. Discovery e DC Studios hanno diffuso il primo trailer ufficiale die ilPerduto, il sequel sull'eroe DC Comics con protagonista Jason Momoa . Lo potete vedere di seguito. Diretta da James Wan , la pellicola vede nel cast Amber Heard , Patrick Wilson , ...Stando alle ultime indiscrezioni,e ilperduto potrebbe essere il secondo film più breve del ...Sarebbe stata svelata la possibile durata die ilPerduto , il sequel del cinecomic DC con Jason Momoa , e se confermata questa non rappresenterebbe un record per il DCEU , ma quasi... Vediamo perché. Uno dei film più brevi Secondo ...Il regista die ilperduto, James Wan conferma che Amber Heard avrà un ruolo ridotto nel sequel del franchise. Il regista ha risposto per la prima volta alle voci secondo cui il ruolo di Heard nel ...

Aquaman e il Regno Perduto | Jason Momoa e un sequel da aspettare The Hot Corn Italy

Aquaman e il regno perduto: il trailer del film con Jason Momoa ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Aquaman and The Lost Kingdom debutterà a dicembre ma per ora non ne sapevamo granché. Oggi arriva finalmente il trailer e anche l'indiscrezione (non confermata) che si tratterà di un film piuttosto ...Warner Bros. Discovery e DC Studios hanno diffuso il primo trailer ufficiale di Aquaman e il Regno Perduto, il sequel sull’eroe DC Comics con protagonista Jason Momoa. Lo potete vedere di seguito.Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l’ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il ...