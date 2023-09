Antimafia | pubblicata la Relazione semestrale della DIA sul fenomeno criminale

Nella giornata di ieri, è statasul sito del Senato della Repubblica la Relazione semestrale della DIA presentata dal ...avvalendosi dell'importante progetto della Rete Operativa@...- - > Nella giornata di ieri, è statasul sito del Senato della Repubblica la Relazione semestrale della DIA presentata dal ...dell'importante progetto della Rete Operativa@ON di ...Nella giornata di ieri, è statasul sito del Senato della Repubblica la Relazione semestrale della DIA presentata dal ...avvalendosi dell'importante progetto della Rete Operativa@...Sono gli elementi portanti dell'esclusivada "L'Espresso" . La fonte di cui la giornalista Antonella Napoli , già autrice del libro inchiesta "Le verità nascoste del delitto Attanasio", ...

Pubblicata la relazione della Dia, in provincia di Lecce la criminalità instaura rapporti con i mercati legali Leccenews24

Pubblicata ieri la relazione semestrale della DIA sulla mafia Alqamah

CAGLIARI. Accordi e alleanze con i clan mafiosi. L'ombra della criminalità organizzata si affaccia anche in Sardegna dove, a parte il fiorente traffico di marijuana, la malavita ha trovato terreno fer ...Arrivato a Catania per presiedere un tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica fortemente voluto dal nuovo sindaco ... aumento delle segnalazioni», continua il presidente dell’antimafia regionale, ...Per la Direzione investigativa antimafia, la città di Roma e l’intera regione Lazio sono fortemente soggetti al rischio di infiltrazioni ...