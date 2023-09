Anticipazioni Uomini e Donne del 14 09 23 | lite in studio tra due dame del Trono over!

Leggi su isaechia

Si è appena conclusa una nuova registrazione di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lorenzo Pugnaloni ha rivelato cosa è successo nella odierna registrazione di: Gemma era molto contenta perché è andata con il corteggiatore giovane che sta conoscendo in Sardegna, dove lui aveva un lavoro. Alessio è uscito per conoscersi con Barbara e con un'altra ma Barbara ha deciso di chiudere la conoscenza. Lo ha mollato perché lui ha baciato anche l'altra ragazza. E' scoppiata una piccolatra Cristina e Roberta. Christian è uscito in esterna con una ragazza che si chiama Virginia. Beatrix non è stata portata in esterna da nessuno dei due; Manuela ha portato fuori in esterna Carlo.