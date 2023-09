Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 14 settembre

(Di giovedì 14 settembre 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 14Tra Lara e Roberto si avvicina il momento della resa dei conti. Ormai deciso a fare il test del dna, Ferri potrebbe smontare il castello di bugie che Lara ha costruito intorno al piccolo Tommy. Nunzio, intanto, riceve da Silvia una notizia che potrebbe metterlo in difficoltà con Michele. Massaro, invece, torna alla carica con Guido cercando la sua complicità, ma stavolta qualcuno potrebbe intromettersi nei suoi ...

Otello sarà molto in ansia per la sua "bambina", la moto. Guido affronterà finalmente Massaro e avrà un durissimo scontro con lui. Più tardi, il Dal Bue deciderà insieme a Mariella di frequentare il ...Maria Corleone seconda puntata: trama anticipazioni dell'episodio 2 della fiction in onda mercoledì 20 settembre 2023 su Canale 5.Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ferri si riconcilierà con Marina ed i due decideranno di tenere Tommaso con loro, ma il piccolo sparirà.