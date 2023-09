Anna Moroni la fa crollare | Antonella Clerici scoppia in lacrime su Rai 1 | Video

(Di giovedì 14 settembre 2023) Per qualche minuto E' sempre mezzogiorno, il cooking show di Rai 1 condotto da, si trasforma in una specie di Carramba che sorpresa. Vincono i sentimenti, trionfano le. Quelle, per inciso, della stessa conduttrice presa alla sprovvista dalla sorpresa di autori e regia. A un certo punto, da dietro le quinte entra con passo deciso e occhiali calati sugli occhi niente meno che, la star del programma precedente di Antonellina, La prova del cuoco. L'abbraccio tra le due amiche è destinato a diventare un momento cult di questa edizione dello show, una clip nata per diventare "meme" social istantaneamente. E forse, conoscendo la rete, diventerà una delle immagini più virali dell'interata televisiva. Il classico suono del campanello ...

Antonella Clerici in lacrime oggi a E' sempre mezzogiorno. La conduttrice del programma di Raiuno scoppia a piangere quando in studio entra a sorpresa, per anni al suo fianco in La prova del cuoco. "Dov'eri Non mi aspettavo di vederti", dice Clerici davanti alla sorpresa. Conduttrice e ospite non riescono a trattenere le lacrime.

Un sorriso raggiante e la corsa all'interno dello studio. Poi, le lacrime e il saluto caloroso. Visibilmente emozionata, Antonella Clerici riabbraccia Anna Moroni, ospite a sorpresa a È sempre mezzogi