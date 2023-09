Ancora incidenti sul lavoro | due vittime a Bologna e nel Napoletano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Duein due nuovisul: è successo a, dopo un operaio è morto schiacciato da un mezzo in aeroporto, e nel, dove un operaio è caduto dal tetto di un capannone Da quanto si apprende, stando alle prime ricostruzioni nell’aeroporto, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 3 durante le operazioni di carico e scarico di bitume da un mezzo pesante sulla pista per i lavori di manutenzione. La vittima, che lavorava per azienda modenese, sarebbe rimasta schiacciata. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, il primo intervento è stato effettuato dalla Polaria che opera al Marconi, in seguito i rilievi sono stati affidati agli addetti della Medicina del. Un altro incidente mortale sulsi era registrato lo scorso ...

... è tra i migliori posti in Europa, secondo le classifiche, per il basso numero di" ha ... Strage di Brandizzo, parla la dirigente Rfi: "Avevo detto che bisognava aspettare" "Dobbiamo ...Salvini ha inoltre sottolineato che non c'e' tecnologia che consentadi escluderesenza la corretta applicazione delle procedure e che dunque 'il fattore umano e' determinante'. Il ministro ha inoltre ricordato i dati su cantieri ein campo ...È interessante evidenziare che il sondaggio del 2023 include due nuovi tipi di, e ... quali: Personale " I leader della sicurezza aziendale stannolottando per attirare, assumere e ...Uno dei contributi operaistiutili è il principio secondo cui le forme organizzative devono ... nonché a rischi d'gravi come esplosioni e incendi. Tali "zone di sacrificio" sono in ...

GALLIERA VENETA (PADOVA) - «Ci avevano detto fin da subito che le sue condizioni erano gravi. È stata tentata anche un'operazione chirurgica. Non ci siamo mai persi d'animo, ...L'ennesimo incidente sul lavoro, la notizia di questa tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo del lavoro ...Salgono a sei gli indagati per la strage di Brandizzo, in provincia di Torino, il drammatico incidente ferroviario che nella notte tra il 30 e il 31 agosto ha causato la morte di cinque persone, cinqu ...