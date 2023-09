Anche Toni dimentica Osimhen | avete sentito il suo pronostico in Serie A?

(Di giovedì 14 settembre 2023) Lucasnobba Victor, ai microfoni di Sky Sport non considera il centravanti nigeriano come il candidato a capocannoniere. Una stagione da incorniciare quella passata per l’attaccante partenopeo, che con i suoi 26 gol, si è aggiudicato il premio di capocannoniere dello scorso campionato. Gol pesantissimi che hanno permesso al Napoli, di tornare a vincere lo scudetto dopo 33 anni.questa stagione Victornon ha smesso di segnare, con 3 reti in 3 match disputati, mantenendo una media impressionante tra gol e partite giocate. Per Lucail capocannoniere sarà Dusan Vlahovic L’ex attaccante di Bayer Monaco e Fiorentina, tra le altre, non ha dubbi, sarà lo juventino Dusan Vlahovic il capocannoniere, ed ha esordito così durante l’Italian Padel Award in un’intervista ai microfoni di ...

L'ex attaccante bianconero Luca Toni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell'Italian Padel Award, in corso di svolgimento a Roma. "Lukaku ha portato entusiasmo, lui e Dybala sono giocatori forti. Con loro a Roma si divertiranno". Parola dell'ex centravanti, anche giallorosso, Luca Toni.