Anche Draxler va in Qatar | al Psg andranno 20 milioni di euro

(Di giovedì 14 settembre 2023) Julian, centrocampista di proprietà del Psg, è a un passo dal trasferimento in, più precisamente nell’Al-Ahli Julian, centrocampista di proprietà del Psg, è a un passo dal trasferimento in, più precisamente nell’Al-Ahli. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, al club parigino andrà una cifra di circa 20di. Il centrocampista tedesco arriverà tra venerdì e sabato per sostenere le visite mediche e firmare un contratto biennale.

Draxler lascia il PSG e vola all'Al Ahli. Il tedesco, dopo qualche reticenza iniziale, ha accettato l'offerta dal Qatar: 20 milioni ai parigini, biennale per lui. Anche Julian Draxler è pronto a... Marco Verratti non è il solo giocatore del PSG a trasferirsi a calciomercato chiuso: anche Julian Draxler vola in Qatar