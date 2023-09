America’s Cup | l’equipaggio di Luna Rossa per le regate preliminari | definiti formazione e timonieri

(Di giovedì 14 settembre 2023) James Spithill e Francesco Bruni nel ruolo di, Umberto Molineris e Andrea Tesei nei panni di trimmer. Questa è lacon cuiha affrontato le prove odierne a Vilanova I La Geltrù (un terzo posto e due secondi posti indi flotta, sempre vinte da Team New Zealand) e con cui disputerà la prima giornata delle, in programma venerdì 15 settembre nella località spagnola. L’inizio della lunga volata che condurrà allaCup 2024 si preannuncia altamente spettacolare con l’impiego degli AC40, imbarcazioni “one design” (uguali per tutte gli equipaggi) e miniature degli AC75 che saranno in mare il prossimo anno nella Coppa America. Il sodalizio italiano punterà a essere ancora grande protagonista ...

La corsa alla 37thinizia formalmente oggi, con le prime regate di prova degli AC40 one design. Sei i team in regata. Da domani venerdì 15 a domenica 17 settembre si regata sul serio ...e UniCredit annunciano una nuova collaborazione che vede la banca, che si definisce 'paneuropea', come global partner e global banking partner esclusivo della 37a edizione della più ...e UniCredit annunciano con grande orgoglio una nuova collaborazione che vede la banca come GLOBAL PARTNER e GLOBAL BANKING PARTNER esclusivo della 37a edizione 2024 della più famosa ...e UniCredit annunciano con grande orgoglio una nuova collaborazione che vede la banca come Global Partner e Global Banking Partner esclusivo della 37a edizione 2024 della più famosa ...

Come e perché Unicredit veleggerà con America's Cup Start Magazine