America’s Cup | come funzionano le regate preliminari? Tra flotta | match race e punti | c’è Luna Rossa

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nel weekend del 15-17 settembre andranno in scena le primedellaCup. Inizia la lunga volata che condurrà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, in programma tra dodici mesi nelle acque di Barcellona. Si incomincerà a Vilanova I La Geltù (Spagna) con un intenso fine settimana, dove vedremo regatare gli AC40, ovvero le imbarcazioni in miniatura con un equipaggio composto soltanto da quattro uomini. In Coppa America si utilizzeranno gli scafi AC75, le barche più grandi con otto persone a bordo. Tra l’altro gli AC40 sono identici per tutti i sodalizi partecipanti, i quali invece costruiscono degli AC75 differenti l’uno dall’altro (nel solco di un regolamento ben definito). Quanto accadrà in queste prime uscite non fornirà dunque informazioni sull’avanzamento progettuale o sullo ...