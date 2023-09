Ambiente | Bonelli | ' Pe approva direttiva su qualità aria | Lega e Fdi votano contro'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo hato unaper migliorare ladell'. Le morti premature in Europa sono circa 300mila, in Italia 56 mila, secondo la European Environment Agency (Eea). Chi ha votatoquesta norma? Lae Fdi che si confermano nemici dell'e della salute". Così su X Angelo, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

