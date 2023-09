AMAZON | attenzione alle truffe dei pacchi non richiesti o truffe “brushing”

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 14 settembre 2023)AL FINTO SCONTO: Ricevi il 25% di sconto sul tuo primo ordineAi venditori terzi è vietato spedire ai clienti articoli non. Se ricevi un pacco dao da un venditore terzo che non hai ordinato e non si tratta di un regalo, ti preghiamo di segnalarlo immediatamente. Quando un cliente riceve un pacco che non ha ordinato, potrebbe essere oggetto di una truffa “”. Le” si verificano quando soggetti malintenzionati inviano articoli nona indirizzi disponibili pubblicamente. Se ricevi un pacco o un articolo che non hai ordinato, conferma innanzitutto che non si tratti di un regalo né di un ordine effettuato da amici o familiari. Se riscontri che il pacco ricevuto non è stato ...